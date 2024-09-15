Українські веслувальниці здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з пляжного спринту
Київ • УНН
Любов Сударенкова та Євгенія Ільєнко вибороли бронзові медалі на чемпіонаті світу з пляжного спринту в Генуї. Українки посіли третє місце у класі човна CJW2x, випередивши суперниць із Перу.
Українські веслувальниці здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з пляжного спринту в Генуї. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українські спортсменки Любов Сударенкова та Євгенія Ільєнко стали бронзовими призерками чемпіонату світу з пляжного спринту, який завершився в італійській Генуї.
У класі човна CJW2x наша двійка парна посіла третє місце, випередивши у фіналі суперниць із Перу та здобувши "бронзу" на 2024 World Rowing Beach Sprint Finals.
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