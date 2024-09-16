Украинские лыжники завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии
Киев • УНН
Денис Мухотинов завоевал "серебро" в масстарте на 10 км среди юниоров. Вместе с Богданом Никулиным он также получил "бронзу" в спринтерской эстафете 2х6,5 км среди юниоров.
Украинские лыжные гонщики завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Денис Мухотинов завоевал "серебро" в масстарте вольным стилем на 10 км среди юниоров. Кроме этого, вместе с Богданом Никулиным, он получил бронзовую медаль в спринтерской эстафете 2х6,5 км среди юниоров.
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