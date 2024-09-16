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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские лыжники завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии

Украинские лыжники завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 01:01  •  276 просмотра

Денис Мухотинов завоевал "серебро" в масстарте на 10 км среди юниоров. Вместе с Богданом Никулиным он также получил "бронзу" в спринтерской эстафете 2х6,5 км среди юниоров.

Украинские лыжные гонщики завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Денис Мухотинов завоевал "серебро" в масстарте вольным стилем на 10 км среди юниоров. Кроме этого, вместе с Богданом Никулиным, он получил бронзовую медаль в спринтерской эстафете 2х6,5 км среди юниоров.

Українські дзюдоїсти здобули "золото" і "бронзу" на Гран-прі в Хорватії15 сентября 2024, 22:29 • 4391 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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