Украинские лыжники завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии

Украинские лыжные гонщики завоевали две медали на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Денис Мухотинов завоевал "серебро" в масстарте вольным стилем на 10 км среди юниоров. Кроме этого, вместе с Богданом Никулиным, он получил бронзовую медаль в спринтерской эстафете 2х6,5 км среди юниоров.

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