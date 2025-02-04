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Збірні росії та білорусі з хокею не допустили на ЧС-2026

Збірні росії та білорусі з хокею не допустили на ЧС-2026

Київ • УНН

 • 27442 перегляди

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення росії та білорусі від участі в чемпіонаті світу-2026. Рішення про участь цих країн у змаганнях 2027 року розглянуть у травні 2026 року.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірні росії та білорусі до участі в чемпіонаті світу-2026. E федерації вважають, що поточні умови безпеки не дозволяють забезпечити необхідні вимоги для організації турнірів, що гарантують безпеку для всіх. Про це йдеться в заяві IIHF, передає УНН.

Після свого останнього засідання сьогодні вранці Рада IIHF вважає, що реінтеграція національних і клубних збірних росії та білорусі в чемпіонати сезону 2025-2026 поки небезпечна. Оскільки поточні умови безпеки не дозволяють забезпечити необхідні вимоги для організації турнірів, що гарантують безпеку для всіх, IIHF має зберегти поточний статус-кво до подальшого повідомлення 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про участь представників двох держав у змаганнях 2027 року вирішуватиметься у травні 2026-го на засіданні Ради IIHF напередодні щорічного Конгресу організації.

Доповнення

У Федерації хокею росії заявили, що "яке б рішення не було б ухвалено зараз, IIHF у будь-якому разі доведеться допускати команду, оскільки без росії рівень чемпіонатів світу набагато нижчий".

"Ми будемо оскаржувати це рішення в суді і в будь-якому разі доб'ємося свого. Рішення про участь національної збірної росії на Олімпіаді 2026 року в Мілані ухвалюватиме Міжнародний олімпійський комітет", - додали в федерації.

Рішення IIHF планується оскаржити після завершення Чемпіонату світу з хокею 2025 року, який пройде з 9 по 25 травня у Швеції та Данії.

У лютому 2022 року IIHF вперше відсторонила команди росії та білорусі. Тоді Рада IIHF прийняла рішення про відсторонення всіх російських і білоруських національних збірних і клубів від участі в усіх вікових категоріях і в усіх змаганнях або заходах IIHF.

У квітні 2022 року Рада IIHF позбавила росію прав на проведення Чемпіонату світу з хокею 2023 року. Турнір мав відбутися в санкт-петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року.

Нагадаємо

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа. Україна закликала IIHF зберегти й посилити санкції проти росії та білорусі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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