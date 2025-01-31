Україна закликала Міжнародну федерацію хокею не допускати росіян та білорусів до турнірів

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Київ • УНН

 • 34633 перегляди

Міністр молоді та спорту України та президент УХФ надіслали офіційного листа до президента IIHF. У зверненні закликають зберегти санкції проти рф та білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа. Україна закликала IIHF зберегти й посилити санкції проти росії та білорусі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Війна росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів, зокрема більше 90 представників хокейної спільноти. Українська сторона закликала Міжнародну федерацію зберегти й посилити санкції проти росії та білорусі, не допускаючи їхніх гравців і тренерів до міжнародних турнірів 

- йдеться у дописі.

Також Міністерство наголосило, що світовий хокей не може залишатися осторонь, коли війна знищує майбутнє українського спорту.

"Ми сподіваємося на принципову позицію та рішучість у захисті фундаментальних цінностей спорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

На ЧЄ-2025 з фігурного катання у Талліні візьмуть участь 28 спортсменів, які раніше представляли рф або там народилися. 14 учасників частково готувалися до змагань у росії, найбільше екс-росіян у збірній Грузії.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаСпорт
tallinnТаллінн
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія

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