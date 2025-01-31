Украина призвала Международную федерацию хоккея не допускать россиян и белорусов к турнирам

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур подписали официальное письмо к президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Люсьену Тардифу. Украина призвала IIHF сохранить и усилить санкции против россии и беларуси. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Война россии против Украины унесла жизни более 500 украинских спортсменов и тренеров, в том числе более 90 представителей хоккейного сообщества. Украинская сторона призвала Международную федерацию сохранить и усилить санкции против россии и беларуси, не допуская их игроков и тренеров к международным турнирам - говорится в заметке.

Также Министерство отметило, что мировой хоккей не может оставаться в стороне, когда война уничтожает будущее украинского спорта.

"Мы надеемся на принципиальную позицию и решительность в защите фундаментальных ценностей спорта", - говорится в сообщении.

Напомним

На ЧЕ-2025 по фигурному катанию в Таллине примут участие 28 спортсменов, которые ранее представляли рф или там родились. 14 участников частично готовились к соревнованиям в России, больше всего экс-россиян в сборной Грузии.