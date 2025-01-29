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російський слід на ЧЄ-2025: майже 30 вихідців з рф беруть участь у змаганнях з фігурного катання

Київ • УНН

 • 27985 перегляди

На ЧЄ-2025 з фігурного катання у Талліні візьмуть участь 28 спортсменів, які раніше представляли рф або там народилися. 14 учасників частково готувалися до змагань у росії, найбільше екс-росіян у збірній Грузії.

Фігурне катання залишається під значним впливом рф. Серед усіх учасників нинішньої континентальної першості - 28 фігуристів, які колись представляли росію або там народилися. 

Про це пише УНН із посиланням на Суспільне.

Чемпіонат Європи пройде з 28 січня до 2 лютого в столиці Естонії Талліні. На турнір заявлені:

34 чоловіки (одиночне фігурне катання), 31 жінка (одиночне фігурне катання), 18 спортивних пар і 30 танцювальних дуетів.

Загалом серед усіх учасників континентальної першості - 28 фігуристів, які колись представляли Росію або там народилися, що на троє більше, ніж минулого року. Серед них 16 мають російських наставників.

- пише видання.

Водночас, 14 спортсменів зі збірних різних країн — повністю або частково готувалися до цього чемпіонату саме у рф.

Зазначається, що найбільше представників росії у команді Грузії. Йдеться про 6 фігуристів, які є колишніми росіянами, або проживають на території рф. 

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Ігор Тележніков

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