російський слід на ЧЄ-2025: майже 30 вихідців з рф беруть участь у змаганнях з фігурного катання

Фігурне катання залишається під значним впливом рф. Серед усіх учасників нинішньої континентальної першості - 28 фігуристів, які колись представляли росію або там народилися.

Про це пише УНН із посиланням на Суспільне.

Чемпіонат Європи пройде з 28 січня до 2 лютого в столиці Естонії Талліні. На турнір заявлені:

34 чоловіки (одиночне фігурне катання), 31 жінка (одиночне фігурне катання), 18 спортивних пар і 30 танцювальних дуетів.

Загалом серед усіх учасників континентальної першості - 28 фігуристів, які колись представляли Росію або там народилися, що на троє більше, ніж минулого року. Серед них 16 мають російських наставників. - пише видання.

Водночас, 14 спортсменів зі збірних різних країн — повністю або частково готувалися до цього чемпіонату саме у рф.

Зазначається, що найбільше представників росії у команді Грузії. Йдеться про 6 фігуристів, які є колишніми росіянами, або проживають на території рф.

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