российский след на ЧЕ-2025: почти 30 выходцев из рф участвуют в соревнованиях по фигурному катанию
Киев • УНН
На ЧЕ-2025 по фигурному катанию в Таллине примут участие 28 спортсменов, которые ранее представляли рф или там родились. 14 участников частично готовились к соревнованиям в России, больше всего экс-россиян в сборной Грузии.
Фигурное катание остается под значительным влиянием рф. Среди всех участников нынешнего континентального первенства - 28 фигуристов, которые когда-то представляли Россию или там родились.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Общественное.
Чемпионат Европы пройдет с 28 января по 2 февраля в столице Эстонии Таллине. На турнир заявлены:
34 мужчины (одиночное фигурное катание), 31 женщина (одиночное фигурное катание), 18 спортивных пар и 30 танцевальных дуэтов.
Всего среди всех участников континентального первенства - 28 фигуристов, которые когда-то представляли Россию или там родились, что на троих больше, чем в прошлом году. Среди них 16 имеют российских наставников.
В то же время, 14 спортсменов из сборных разных стран - полностью или частично готовились к этому чемпионату именно в РФ.
Отмечается, что больше всего представителей России в команде Грузии. Речь идет о 6 фигуристах, которые являются бывшими россиянами, или проживают на территории рф.
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