"Мы все знаем, что происходит": норвежский биатлонист собирает средства для Украины и выступает против «нейтралов»

Норвежский биатлонист и олимпийский чемпион Стурла Гольм Легрейд четко позиционирует себя. Он сообщил, что с коллегами собирает деньги для помощи Украине. Всемирная федерация биатлона IBU не начала процесс допуска спортсменов рб и рф в качестве «нейтральных».

Передает УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Возвращение российских спортсменов в спорт вызывает споры.

В большинстве видов спорта спортсмены из России и Беларуси не могут снова участвовать в соревнованиях под своим флагом. Это же касается официальных соревнований в зимних видах спорта с начала полномасштабной войны рф против Украины. Но ведущие федерации сейчас меняют это решение, пишет Frankfurter Rundschau.

Недавно звезды норвежского биатлона подняли украинский флаг на пьедестале почета, чтобы отдать дань уважения капитану сборной Украины по биатлону Дмитрию Пидручному, который был признан лучшим биатлонистом недели на Кубке мира по итогам этапа в Оберхофе.

Также известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) еще не инициировал процесс допуска так называемых «нейтральных» спортсменов - в отличие от других видов спорта.

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Вот что говорит норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд (олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира) в интервью «NRK»: «Мы все знаем, что происходит в Украине, в конфликте между Россией и Украиной. Вот почему мы хотим показать нашу поддержку Пидручному и остальному украинскому народу». Каким образом? Путем продажи с аукциона манишек на Чемпионате мира в феврале и передачи вырученных средств Украине.

Норвежец также отметил Немецкому агентству прессы: «Мы собираем деньги на бомбоубежища для детей».

Справочно

Всемирная федерация биатлона IBU еще не начала процесс допуска нейтральных спортсменов. По словам нескольких чиновников, - это не было проблемой. Хотя зимние виды спорта имеют давние традиции в России, но «внешнее влияние также особенно чувствительно из-за того, что спортсмены носят оружие», пишет FR.de. В то же время помощь Украине - больше необходима.

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На Чемпионате мира в Швейцарии в феврале нагрудники будут проданы на аукционе под руководством украинца Дмитрия Пидручного, а вырученные средства пойдут непосредственно в Украину.

Справочно

На последних летних Играх в Париже под нейтральным флагом участвовали 15 российских и 16 белорусских спортсменов.

«Мы увидели там, что эта концепция независимых, нейтральных спортсменов сработала. Это было принято всем миром. Все спортсмены мирно жили вместе в Олимпийской деревне. Даже когда их страны воюют. И я надеюсь, что ассоциации зимних видов спорта также внимательно присмотрятся к этому», - сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью агентству dpa.

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