Украинские биатлонисты повторили свой бронзовый успех спустя 6 лет

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 148555 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 93036 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 175409 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 149338 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 182082 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 129557 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 116634 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115382 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107619 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 186543 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

19 января, 03:45 • 62908 просмотра
В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

19 января, 04:57 • 75447 просмотра
Приложение "Мрия" получило новую функцию персонализации обучения для школьников

Приложение "Мрия" получило новую функцию персонализации обучения для школьников

19 января, 05:09 • 64749 просмотра
Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

19 января, 05:26 • 69667 просмотра
Погода в Украине: где будет теплее всего 19 января и чего ждать от зимы

Погода в Украине: где будет теплее всего 19 января и чего ждать от зимы

19 января, 05:59 • 58952 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 148551 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 160653 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 135605 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 182080 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 186542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 83530 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 104477 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 105730 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 175407 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 120172 просмотра
Актуальное
Украинские биатлонисты повторили свой бронзовый успех спустя 6 лет

Украинские биатлонисты повторили свой бронзовый успех спустя 6 лет

Киев  •  УНН

 • 5883 просмотра

Read in English

Меркушина и Тищенко завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона и уступили командам Норвегии и Чехии.

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовые награды в одиночной смешанной эстафете на V этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. Пишет УНН со ссылкой на НОК.

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на V этапе Кубка IBU, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.

В соревновании, использовав лишь два дополнительных патрона на 40 мишеней, украинский дуэт уступил лишь командам Норвегии и Чехии, заняв третье место.

Для Анастасии эта медаль стала второй на этом этапе Кубка IBU: ранее она добыла бронзу в индивидуальной гонке.

Интересно, что 6 лет назад, в 2018 году, на Кубке мира в словенской Поклюке, Меркушина и Тищенко также завоевали бронзовые награды в аналогичной дисциплине.

Напомним 

В Санкт-Морице украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первое место на чемпионате по скелетону в возрастной категории U-20. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

спорт
sloveniiaСловения
norvegiyaНорвегия
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы