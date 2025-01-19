Украинские биатлонисты повторили свой бронзовый успех спустя 6 лет

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовые награды в одиночной смешанной эстафете на V этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. Пишет УНН со ссылкой на НОК.

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на V этапе Кубка IBU, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.

В соревновании, использовав лишь два дополнительных патрона на 40 мишеней, украинский дуэт уступил лишь командам Норвегии и Чехии, заняв третье место.

Для Анастасии эта медаль стала второй на этом этапе Кубка IBU: ранее она добыла бронзу в индивидуальной гонке.

Интересно, что 6 лет назад, в 2018 году, на Кубке мира в словенской Поклюке, Меркушина и Тищенко также завоевали бронзовые награды в аналогичной дисциплине.

Напомним

В Санкт-Морице украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первое место на чемпионате по скелетону в возрастной категории U-20.