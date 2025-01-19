Украинские биатлонисты повторили свой бронзовый успех спустя 6 лет
Киев • УНН
Меркушина и Тищенко завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона и уступили командам Норвегии и Чехии.
Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовые награды в одиночной смешанной эстафете на V этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. Пишет УНН со ссылкой на НОК.
Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на V этапе Кубка IBU, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.
В соревновании, использовав лишь два дополнительных патрона на 40 мишеней, украинский дуэт уступил лишь командам Норвегии и Чехии, заняв третье место.
Для Анастасии эта медаль стала второй на этом этапе Кубка IBU: ранее она добыла бронзу в индивидуальной гонке.
Интересно, что 6 лет назад, в 2018 году, на Кубке мира в словенской Поклюке, Меркушина и Тищенко также завоевали бронзовые награды в аналогичной дисциплине.
Напомним
В Санкт-Морице украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первое место на чемпионате по скелетону в возрастной категории U-20.