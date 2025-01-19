Українські біатлоністи повторили свій бронзовий успіх через 6 років
Київ • УНН
Меркушина та Тищенко вибороли бронзу в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі. Спортсмени використали лише два додаткові патрони та поступилися командам Норвегії та Чехії.
Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Артем Тищенко здобули бронзові нагороди в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка IBU в словацькому Брезно-Осрблі. Пише УНН з посиланням на НОК.
Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка IBU, що проходив у словацькому Брезно-Осрблі.
У змаганні, використавши лише два додаткові патрони на 40 мішеней, український дует поступився лише командам Норвегії та Чехії, посівши третє місце.
Для Анастасії ця медаль стала другою на цьому етапі Кубка IBU: раніше вона здобула бронзу в індивідуальній гонці.
Цікаво, що 6 років тому, у 2018 році, на Кубку світу в словенській Поклюці, Меркушина та Тищенко також вибороли бронзові нагороди в аналогічній дисципліні.
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