Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу серед юніорів
Київ • УНН
Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу серед юніорів U-20 зі скелетону в Санкт-Моріці. Спортсмен також посів четверте місце у категорії U-23, повторивши найкращий результат України в історії.
У Санкт-Моріці український скелетоніст Ярослав Лавренюк виборов перше місце на чемпіонаті зі скелетону у віковій категорії U-20. Пише УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
Деталі
У швейцарському Санкт-Моріці проходить чемпіонат світу серед юніорів зі скелетону, де Ярослав Лавренюк виборов перше місце у віковій категорії U-20. У напруженій боротьбі українець випередив свого головного суперника з Латвії всього на 0,02 секунди.
У старшій віковій групі до 23 років Лавренюк посів четверте місце, повторивши найкращий результат збірної України в історії цього виду спорту.
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Антон Дукач виборов золоту медаль на VI етапі Кубка Націй з санного спорту у Вінтерберзі. Спортсмен встановив новий рекорд траси з результатом 51.274 секунди.