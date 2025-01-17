Українець встановив рекорд траси з санного спорту на етапі Кубка Націй
Київ • УНН
Антон Дукач виборов золоту медаль на VI етапі Кубка Націй з санного спорту у Вінтерберзі. Спортсмен встановив новий рекорд траси з результатом 51.274 секунди.
Українець здобув золоту нагороду на VI етапі Кубка Націй з санного спорту у німецькому Вінтерберзі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає УНН.
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Ця перемога стала для Санкар Антона Дукача першою на такому високому рівні, і її додатково увінчала неймовірна швидкість: спортсмен встановив новий рекорд траси з результатом 51.274 секунди.
Також минулого вікенду українець відзначився сріблом на V етапі Кубка Націй у Альтенберзі.
Нагадаємо
Раніше український спортсмен Андрій Мандзій виборов бронзову медаль на другому етапі Кубка Націй з санного спорту в Австрії. Українець поступився німцю Давіду Носслеру та словаку Йозефу Нінісу, відставши від переможця на 0.299 секунди.
Андрій Мандзій здобув першу медаль України у сезоні санного спорту07.12.24, 21:59 • 26518 переглядiв