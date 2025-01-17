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Украинец установил рекорд трассы по санному спорту на этапе Кубка Наций

Украинец установил рекорд трассы по санному спорту на этапе Кубка Наций

Киев  •  УНН

 • 1731 просмотра

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Антон Дукач завоевал золотую медаль на VI этапе Кубка Наций по санному спорту в Винтерберге. Спортсмен установил новый рекорд трассы с результатом 51.274 секунды.

Украинец получил золотую награду на VI этапе Кубка Наций по санному спорту в немецком Винтерберге. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

Детали

Эта победа стала для Санкара Антона Дукача первой на таком высоком уровне, и ее дополнительно увенчала невероятная скорость: спортсмен установил новый рекорд трассы с результатом 51.274 секунды.

Также в минувший уикенд украинец отметился серебром на V этапе Кубка Наций в Альтенберге.

Напомним

Ранее украинский спортсмен Андрей Мандзий завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубка Наций по санному спорту в Австрии. Украинец уступил немцу Давиду Носслеру и словаку Йозефу Нинису, отстав от победителя на 0.299 секунды.

Андрей Мандзий получил первую медаль Украины в сезоне санного спорта07.12.24, 21:59 • 26192 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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