Украинец установил рекорд трассы по санному спорту на этапе Кубка Наций
Киев • УНН
Антон Дукач завоевал золотую медаль на VI этапе Кубка Наций по санному спорту в Винтерберге. Спортсмен установил новый рекорд трассы с результатом 51.274 секунды.
Украинец получил золотую награду на VI этапе Кубка Наций по санному спорту в немецком Винтерберге. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
Детали
Эта победа стала для Санкара Антона Дукача первой на таком высоком уровне, и ее дополнительно увенчала невероятная скорость: спортсмен установил новый рекорд трассы с результатом 51.274 секунды.
Также в минувший уикенд украинец отметился серебром на V этапе Кубка Наций в Альтенберге.
Напомним
Ранее украинский спортсмен Андрей Мандзий завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубка Наций по санному спорту в Австрии. Украинец уступил немцу Давиду Носслеру и словаку Йозефу Нинису, отстав от победителя на 0.299 секунды.
Андрей Мандзий получил первую медаль Украины в сезоне санного спорта07.12.24, 21:59 • 26192 просмотра