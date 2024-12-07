Андрей Мандзий получил первую медаль Украины в сезоне санного спорта
Киев • УНН
Украинский спортсмен Андрей Мандзий завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубка Наций по санному спорту в Австрии. Украинец уступил немцу Давиду Носслеру и словаку Йозефу Нинису, отстав от победителя на 0.299 секунды.
Украинский спортсмен Андрей Мандзий завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубка Наций по санному спорту, проходившем в австрийском Инсбруке. Этот результат стал первой медалью Украины в новом сезоне санного спорта. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
В соревнованиях мужских одноместных саней Андрей Мандзий финишировал третьим, уступив победителю, немцу Давиду Носслеру, 0.299 секунды. Носслер занял первое место со временем 50,894 секунды. Вторым стал словак Йозеф Нини, опередивший украинца.
Эта медаль подтверждает высокий уровень украинских спортсменов в международных соревнованиях по санному спорту. Выступление Мандзия стало хорошим началом для сборной Украины.
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