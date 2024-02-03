Санный спорт: украинский дуэт завершает сезон на первом месте в зачете юниорского Кубка мира

Украинский двухместный экипаж завершил сезон в лидерах общего зачета юниорского Кубка мира по санному спорту 2023/24. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.

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"Украинский двухместный экипаж в составе Наташи Хитренко и Виктории Коваль завершил сезон в лидерах общего зачета юниорского Кубка мира по санному спорту 2023/24. Наша двойка разделила первое место с немками Элизой-Мари Шторх и Паулине Патц, которые также набрали ровно 300 баллов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соревнованиях в двухместных санях среди девушек проходили на пяти из шести этапов юниорского Кубка мира.

"Хитренко и Коваль завоевали золото и бронзу в Парк-Сити, стали третьими в Вистлере и остановились в шаге от пьедестала на заключительном Кубке мира среди юниоров 2023/24, который принимает в этот уик-энд Санкт-Мориц-Челерина (Швейцария)", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что соревнования женских двоек в санном спорте дебютируют в программе следующих зимних Олимпийских игр-2026.

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