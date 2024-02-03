Санний спорт: український дует завершує сезон на першому місці у заліку юніорського Кубка світу
Київ • УНН
Український двомісний екіпаж у складі Наташі Хитренко та Вікторії Коваль завершив сезон на першому місці в загальному заліку юніорського чемпіонату світу 2023/24.
Український двомісний екіпаж завершив сезон в лідерах загального заліку юніорського Кубка світу з санного спорту 2023/24. Про це УНН повідомляє з посиланням на НОК України та олімпійську команду.
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"Український двомісний екіпаж у складі Наташи Хитренко та Вікторії Коваль завершив сезон в лідерах загального заліку юніорського Кубка світу з санного спорту 2023/24. Наша двійка розділила перше місце з німкенями Елізою-Марі Шторх та Пауліне Патц, які також набрали рівно 300 балів", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що змаганнях у двомісних санях серед дівчат проходили на п'яти з шести етапів юніорського Кубка світу.
"Хитренко та Коваль здобули золото і бронзу у Парк-Сіті, стали третіми у Вістлері й зупинилися за крок від п’єдесталу на заключному Кубку світу серед юніорів 2023/24, який приймає цього вікенду Санкт-Моріц-Челеріна (Швейцарія)", - зазначається в повідомленні.
Відзначається, що змагання жіночих двійок у санному спорті дебютують у програмі наступних зимових Олімпійських ігор-2026.
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