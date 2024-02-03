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Санний спорт: український дует завершує сезон на першому місці у заліку юніорського Кубка світу

Санний спорт: український дует завершує сезон на першому місці у заліку юніорського Кубка світу

Київ • УНН

 • 30203 перегляди

Український двомісний екіпаж у складі Наташі Хитренко та Вікторії Коваль завершив сезон на першому місці в загальному заліку юніорського чемпіонату світу 2023/24.

Український двомісний екіпаж завершив сезон в лідерах загального заліку юніорського Кубка світу з санного спорту 2023/24. Про це УНН повідомляє з посиланням на НОК України та олімпійську команду.

Деталі

"Український двомісний екіпаж у складі Наташи Хитренко та Вікторії Коваль завершив сезон в лідерах загального заліку юніорського Кубка світу з санного спорту 2023/24. Наша двійка розділила перше місце з німкенями Елізою-Марі Шторх та Пауліне Патц, які також набрали рівно 300 балів", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що змаганнях у двомісних санях серед дівчат проходили на п'яти з шести етапів юніорського Кубка світу.

"Хитренко та Коваль здобули золото і бронзу у Парк-Сіті, стали третіми у Вістлері й зупинилися за крок від п’єдесталу на заключному Кубку світу серед юніорів 2023/24, який приймає цього вікенду Санкт-Моріц-Челеріна (Швейцарія)", - зазначається в повідомленні.

Відзначається, що змагання жіночих двійок у санному спорті дебютують у програмі наступних зимових Олімпійських ігор-2026.

Антон Дукач встановив національний рекорд України на чемпіонаті світу з санного спорту27.01.24, 23:44 • 39791 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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