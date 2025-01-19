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Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира среди юниоров

Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира среди юниоров

Киев  •  УНН

 • 2526 просмотра

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Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира среди юниоров U-20 по скелетону в Санкт-Морице. Спортсмен также занял четвертое место в категории U-23, повторив лучший результат Украины в истории.

В Санкт-Морице украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первое место на чемпионате по скелетону в возрастной категории U-20. Пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.

Детали

В швейцарском Санкт-Морице проходит чемпионат мира среди юниоров по скелетону, где Ярослав Лавренюк завоевал первое место в возрастной категории U-20. В напряженной борьбе украинец опередил своего главного соперника из Латвии всего на 0,02 секунды.

В старшей возрастной группе до 23 лет Лавренюк занял четвертое место, повторив лучший результат сборной Украины в истории этого вида спорта.

Напомним 

Антон Дукач завоевал золотую медаль на VI этапе Кубка Наций по санному спорту в Винтерберге. Спортсмен установил новый рекорд трассы с результатом 51.274 секунды.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

спорт
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина

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