Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк стал чемпионом мира среди юниоров

В Санкт-Морице украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал первое место на чемпионате по скелетону в возрастной категории U-20. Пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.

Детали

В швейцарском Санкт-Морице проходит чемпионат мира среди юниоров по скелетону, где Ярослав Лавренюк завоевал первое место в возрастной категории U-20. В напряженной борьбе украинец опередил своего главного соперника из Латвии всего на 0,02 секунды.

В старшей возрастной группе до 23 лет Лавренюк занял четвертое место, повторив лучший результат сборной Украины в истории этого вида спорта.

Напомним

Антон Дукач завоевал золотую медаль на VI этапе Кубка Наций по санному спорту в Винтерберге. Спортсмен установил новый рекорд трассы с результатом 51.274 секунды.