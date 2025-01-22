"Ми всі знаємо, що відбувається": норвезький біатлоніст збирає кошти для України та виступає проти "нейтралів"

Норвезький біатлоніст і олімпійський чемпіон Стурла Гольм Легрейд чітко позиціонує себе. Він повідомив, що з колегами збирає гроші для допомоги Україні. Всесвітня федерація біатлону IBU не розпочала процес допуску спортсменів рб та рф у якості "нейтральних".

Передає УНН із посиланням на dpa.

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Повернення російських спортсменів у спорт викликає суперечки.

У більшості видів спорту спортсмени з росії та білорусі не можуть знову брати участь у змаганнях під своїм прапором. Це ж стосується офіційних змагань у зимових видах спорту з початку повномасштабної війни рф проти України. Але провідні федерації зараз змінюють це рішення, пише Frankfurter Rundschau.

Нещодавно зірки норвезького біатлону підняли український прапор на п'єдесталі пошани, щоб віддати пошану капітану збірної України з біатлону Дмитру Підручному, який був визнаний найкращим біатлоністом тижня на Кубку світу за підсумками етапу в Обергофі.

Також відомо, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ще не ініціював процес допуску так званих "нейтральних" спортсменів - на відміну від інших видів спорту.

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Ось що каже норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд (олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу) у інтерв'ю "NRK": "Ми всі знаємо, що відбувається в Україні, в конфлікті між росією та Україною. Ось чому ми хочемо показати нашу підтримку Підручному та решті українського народу". Яким чином? Шляхом продажу з аукціону манішок на Чемпіонаті світу в лютому і передачі виручених коштів Україні.

Норвежець також зазначив Німецькому агентству преси: "Ми збираємо гроші на бомбосховища для дітей".

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Всесвітня федерація біатлону IBU ще не розпочала процес допуску нейтральних спортсменів. За словами кількох чиновників, - це не було проблемою. Хоча зимових видів спорту мають давні традиції в росії, але "зовнішній вплив також є особливо чутливим через те, що спортсмени носять зброю", пише FR.de. Водночас допомога Україні - більше необхідна.

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На Чемпіонаті світу в Швейцарії в лютому відмітні нагрудники будуть продані на аукціоні під керівництвом українця Дмитра Підручного, а виручені кошти підуть безпосередньо в Україну.

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На останніх літніх Іграх у Парижі під нейтральним прапором брали участь 15 російських і 16 білоруських спортсменів.

"Ми побачили там, що ця концепція незалежних, нейтральних спортсменів спрацювала. Це було прийнято всім світом. Усі спортсмени мирно жили разом в Олімпійському селі. Навіть коли їхні країни воюють. І я сподіваюся, що асоціації зимових видів спорту також уважно придивляться до цього", - сказав президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах в інтерв'ю агентству dpa.

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