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Сборные россии и беларуси по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Сборные россии и беларуси по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Киев  •  УНН

 • 7030 просмотра

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Международная федерация хоккея продлила отстранение россии и беларуси от участия в чемпионате мира-2026. Решение об участии этих стран в соревнованиях 2027 года рассмотрят в мае 2026 года.

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные россии и беларуси к участию в чемпионате мира-2026. E федерации считают, что текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность для всех. Об этом говорится в заявлении IIHF, передает УНН.

После своего последнего заседания сегодня утром Совет IIHF считает, что реинтеграция национальных и клубных сборных россии и беларуси в чемпионаты сезона 2025-2026 пока небезопасна. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность для всех, IIHF должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об участии представителей двух государств в соревнованиях 2027 года будет решаться в мае 2026-го на заседании Совета IIHF накануне ежегодного Конгресса организации.

Дополнение

В Федерации хоккея россии заявили, что "какое бы решение не было бы принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать команду, поскольку без россии уровень чемпионатов мира намного ниже".

"Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Решение об участии национальной сборной россии на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет", - добавили в федерации.

Решение IIHF планируется обжаловать после завершения Чемпионата мира по хоккею 2025 года, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

В феврале 2022 года IIHF впервые отстранила команды россии и беларуси. Тогда Совет IIHF принял решение об отстранении всех российских и белорусских национальных сборных и клубов от участия во всех возрастных категориях и во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF.

В апреле 2022 года Совет IIHF лишил россию прав на проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 года. Турнир должен был состояться в санкт-петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Напомним

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур подписали официальное письмо к президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Люсьену Тардифу. Украина призвала IIHF сохранить и усилить санкции против россии и беларуси.

Павел Башинский

Павел Башинский

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