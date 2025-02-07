IIHF ухвалила нове рішення щодо російських та білоруських хокеїстів

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення зберегти відсторонення збірних росії та білорусі з хокею від змагань у чемпіонатах на сезон 2025-2026.

Передає УНН із посиланням на International Ice Hockey Federation.

Деталі

Повернення національних і клубних збірних команд росії та Білорусі до участі в чемпіонатах у сезоні 2025-2026 рр. поки що не є безпечним - ідеться у повідомленні.

Як вказується, поточні умови безпеки не дозволяють забезпечити необхідні вимоги до організації турнірів. Безпека для усіх не гарантована.

Вирішено, що IIHF повинна зберегти поточний статус-кво до подальших повідомлень.

Нагадаємо

УНН передавав, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірні росії та білорусі до участі в чемпіонаті світу-2026.

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