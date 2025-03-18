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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Київ • УНН

 • 108316 перегляди

Під час телефонної розмови Трамп і путін наголосили на необхідності миру в Україні, припинення вогню та покращення відносин між США та росією. Вони домовилися про переговори щодо енергетичного перемир'я.

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт оприлюднила офіційну заяву американської сторони по результатах телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Вона наголосила, що йшлося про досягнення миру, повідомляє УНН.

Сьогодні президент Трамп і президент путін говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та росією. Кров і ті скарби, які і Україна, і росія витратили на цю війну, краще б витратили на потреби свого народу 

- заявила Левітт.

Вона також зазначила, що цей війна росії проти України ніколи не повинна була починатися і мав бути давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями.

Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході 

- зазначила речниця Білого дому.

Також вона повідомила, що обидва лідери говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими для забезпечення якнайширшого застосування.

За її словами, Трамп і путін погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та росією має величезні переваги.

Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру 

- підсумувала Левітт.

Доповнення

Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно о 16:00 за Києвом повідомляв, що президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з володимиром путіним.

О 18:30 за київським часом NBC News повідомив, що розмову завершено.

За даними російського джерела, розмова Дональда Трампа та володимира путіна пройшла успішно.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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