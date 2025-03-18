Белый дом обнародовал заявление по итогам телефонного разговора Трампа и путина: детали

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обнародовала официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Она подчеркнула, что речь шла о достижении мира, сообщает УНН.

Сегодня президент Трамп и президент путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить длительным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и россией. Кровь и те сокровища, которые и Украина, и россия потратили на эту войну, лучше бы потратили на нужды своего народа