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Белый дом обнародовал заявление по итогам телефонного разговора Трампа и путина: детали

Киев • УНН

 • 108295 просмотра

Во время телефонного разговора Трамп и путин отметили необходимость мира в Украине, прекращения огня и улучшения отношений между США и россией. Они договорились о переговорах по энергетическому перемирию.

Белый дом обнародовал заявление по итогам телефонного разговора Трампа и путина: детали

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обнародовала официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Она подчеркнула, что речь шла о достижении мира, сообщает УНН.

Сегодня президент Трамп и президент путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить длительным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и россией. Кровь и те сокровища, которые и Украина, и россия потратили на эту войну, лучше бы потратили на нужды своего народа 

- заявила Левитт.

Она также отметила, что эта война россии против Украины никогда не должна была начинаться и должна была быть давно завершена искренними и добросовестными мирными усилиями.

Лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке 

- отметила пресс-секретарь Белого дома.

Также она сообщила, что оба лидера говорили о Ближнем Востоке как регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и будут сотрудничать с другими для обеспечения широчайшего применения.

По ее словам, Трамп и путин согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и россией имеет огромные преимущества.

Это включает огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира 

- подытожила Левитт.

Дополнение

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в 16:00 по Киеву сообщал, что президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с владимиром путиным.

В 18:30 по киевскому времени NBC News сообщил, что разговор завершен.

По данным российского источника, разговор Дональда Трампа и владимира путина прошел успешно.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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