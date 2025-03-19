Трамп будет руководить войной в Украине до ее конца – спецпосланник США Келлог

Президент США Дональд Трамп будет руководить ходом войны в Украине до ее завершения. Об этом в соцсети Х написал спецпосланник США в Украине Кит Келлог, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Трамп доказывает, что он президент, который говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит.

Он будет возглавлять и руководить этой войной, которая длится уже более трех лет, до конца