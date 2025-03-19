Трамп будет руководить войной в Украине до ее конца – спецпосланник США Келлог
Киев • УНН
Дональд Трамп лично будет руководить ходом войны в Украине до ее завершения. Об этом заявил спецпосланник США после телефонного разговора Трампа с путиным.
Президент США Дональд Трамп будет руководить ходом войны в Украине до ее завершения. Об этом в соцсети Х написал спецпосланник США в Украине Кит Келлог, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Трамп доказывает, что он президент, который говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит.
Он будет возглавлять и руководить этой войной, которая длится уже более трех лет, до конца
Сообщение Келлога появилось после телефонного разговора Трампа с российским диктатором ворлодимиром путиным.
Напомним
18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".
Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.
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