Зеленський чекає розмови з Трампом після його переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський ще не мав розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом після його телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН.

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Водночас глава держави під час онлайн-пресконференції зазначив, що сподівається поспілуватися з Трампом ближчим часом.

Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці - заявив Зеленський.

При цьому, за його словами, він хоче, щоб президент США побачив, що путін хоче зробити кілька наступальних дій, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна вже завершилася і пройшла "дуже добре".

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною".

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