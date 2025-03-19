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Зеленський чекає розмови з Трампом після його переговорів з Путіним

Київ • УНН

 • 17973 перегляди

Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

Зеленський чекає розмови з Трампом після його переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський ще не мав розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом після його телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Водночас глава держави під час онлайн-пресконференції зазначив, що сподівається поспілуватися з Трампом ближчим часом.

Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці

- заявив Зеленський.

При цьому, за його словами, він хоче, щоб президент США побачив, що путін хоче зробити кілька наступальних дій, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили.

Нагадаємо 

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна вже завершилася і пройшла "дуже добре".

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною".

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України18.03.25, 23:00 • 126169 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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