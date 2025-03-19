Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с Путиным
Киев • УНН
Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.
Президент Украины Владимир Зеленский еще не имел разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом после его телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН.
Детали
В то же время глава государства во время онлайн-пресс-конференции отметил, что надеется пообщаться с Трампом в ближайшее время.
Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике
При этом, по его словам, он хочет, чтобы президент США увидел, что Путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы.
Напомним
18 марта Трамп и Путин вели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и Путина уже завершился и прошел "очень хорошо".
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "был очень хорошим и продуктивным".
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