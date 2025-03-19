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Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с Путиным

Киев • УНН

 • 17971 просмотра

Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.

Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский еще не имел разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом после его телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН.

Детали

В то же время глава государства во время онлайн-пресс-конференции отметил, что надеется пообщаться с Трампом в ближайшее время.

Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике

- заявил Зеленский.

При этом, по его словам, он хочет, чтобы президент США увидел, что Путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы.

Напомним 

18 марта Трамп и Путин вели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и Путина уже завершился и прошел "очень хорошо".

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "был очень хорошим и продуктивным".

"Мы не салат и не компот для путина": Зеленский о возможных договоренностях без Украины18.03.25, 23:00 • 126152 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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