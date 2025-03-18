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"Мы не салат и не компот для путина": Зеленский о возможных договоренностях без Украины

Киев • УНН

 • 126152 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет быть объектом переговоров между США и россией. Он подчеркнул, что переговоры об Украине должны происходить с ее участием.

"Мы не салат и не компот для путина": Зеленский о возможных договоренностях без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя проводить переговоры без участия Украины. Также он не хочет, чтобы она оказалась в списке "меню для путина" во время переговоров между США и россией, передает корреспондент УНН.

Более широкий круг вопросов это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса. Потому что действительно у сторон есть широкое поле своих тем и это понятно, Америка — самостоятельное государство. При всем уважении к Америке, к президенту, они могут обсуждать что угодно. Даже не хочу выражать свое видение и свои мысли. Мне кажется, что это их двусторонние отношения. Хотя безусловно, они оказывают влияние и на нашу ситуацию 

- говорит Зеленский.

Вместе с тем, Президент акцентировал внимание на войне в Украине.

... я не хотел бы, я об этом говорил абсолютно откровенно и американской стороне. Я не хочу, чтобы мы были в списке "меню для путина". Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит. А мы видим, какой он. Мы самостоятельное государство и поэтому без нас о нас, я считаю, что договариваться не правильно, потому что результата желаемого для всех не будет 

- добавил Глава государства.

“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС18.03.25, 22:44 • 13338 просмотров

Ранее

Sky news привели комментарий аналитика по вопросам обороны Майкла Кларка, который касался разговора Трампа и путина.

Кларк отметил, что тот факт, что Зеленский не принимал участия в сегодняшних переговорах, говорит о многом.

"В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если вас нет за столом, вы в меню", - сказал он.

"И поверьте мне, Украина есть в меню", - добавил Кларк.

Алина Волянская

Алина Волянская

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