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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

Київ • УНН

 • 126168 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче бути об'єктом переговорів між США та росією. Він наголосив, що переговори про Україну мають відбуватися за її участі.

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна проводити переговори без участі України. Також він не хоче, щоб вона опинилася у списку "меню для путіна" під час переговорів між США та росією, передає кореспондент УНН.

Ширше коло питань це для того, щоб виключити Україну максимально з цього процесу. Тому що дійсно у сторін є широке поле своїх тем і це зрозуміло, Америка — самостійна держава. При всій повазі до Америки, до президента, вони можуть обговорювати що завгодно. Навіть не хочу висловлювати своє бачення і свої думки. Мені здається, що це їх двосторонні відносини. Хоча безумовно, вони мають вплив і на нашу ситуацію 

- говорить Зеленський.

Разом з тим, Президент акцентував увагу на війні в Україні.

... я не хотів би, я про це говорив абсолютно відверто і американській стороні. Я не хочу, щоб ми були в списку "меню для путіна". Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит. А ми бачимо, який він. Ми самостійна держава і тому без нас про нас, я вважаю, що домовлятися не правильно, тому що результату бажаного для всіх не буде 

- додав Глава держави.

“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС18.03.25, 22:44 • 13340 переглядiв

Раніше

Sky news навели коментар аналітика з питань оборони Майкла Кларка, який стосувався розмови Трампа та путіна.

Кларк зауважив, що той факт, що Зеленський не брав участі в сьогоднішніх переговорах, говорить багато про що.

"У дипломатичних колах є стара приказка: "Якщо вас немає за столом, ви в меню", - сказав він.

"І повірте мені, Україна є в меню", - додав Кларк.

Аліна Волянська

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