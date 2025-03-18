"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче бути об'єктом переговорів між США та росією. Він наголосив, що переговори про Україну мають відбуватися за її участі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна проводити переговори без участі України. Також він не хоче, щоб вона опинилася у списку "меню для путіна" під час переговорів між США та росією, передає кореспондент УНН.
Ширше коло питань це для того, щоб виключити Україну максимально з цього процесу. Тому що дійсно у сторін є широке поле своїх тем і це зрозуміло, Америка — самостійна держава. При всій повазі до Америки, до президента, вони можуть обговорювати що завгодно. Навіть не хочу висловлювати своє бачення і свої думки. Мені здається, що це їх двосторонні відносини. Хоча безумовно, вони мають вплив і на нашу ситуацію
Разом з тим, Президент акцентував увагу на війні в Україні.
... я не хотів би, я про це говорив абсолютно відверто і американській стороні. Я не хочу, щоб ми були в списку "меню для путіна". Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит. А ми бачимо, який він. Ми самостійна держава і тому без нас про нас, я вважаю, що домовлятися не правильно, тому що результату бажаного для всіх не буде
“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС18.03.25, 22:44 • 13340 переглядiв
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Sky news навели коментар аналітика з питань оборони Майкла Кларка, який стосувався розмови Трампа та путіна.
Кларк зауважив, що той факт, що Зеленський не брав участі в сьогоднішніх переговорах, говорить багато про що.
"У дипломатичних колах є стара приказка: "Якщо вас немає за столом, ви в меню", - сказав він.
"І повірте мені, Україна є в меню", - додав Кларк.