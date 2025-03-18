"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна проводити переговори без участі України. Також він не хоче, щоб вона опинилася у списку "меню для путіна" під час переговорів між США та росією, передає кореспондент УНН.

Ширше коло питань це для того, щоб виключити Україну максимально з цього процесу. Тому що дійсно у сторін є широке поле своїх тем і це зрозуміло, Америка — самостійна держава. При всій повазі до Америки, до президента, вони можуть обговорювати що завгодно. Навіть не хочу висловлювати своє бачення і свої думки. Мені здається, що це їх двосторонні відносини. Хоча безумовно, вони мають вплив і на нашу ситуацію

Разом з тим, Президент акцентував увагу на війні в Україні.

... я не хотів би, я про це говорив абсолютно відверто і американській стороні. Я не хочу, щоб ми були в списку "меню для путіна". Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит. А ми бачимо, який він. Ми самостійна держава і тому без нас про нас, я вважаю, що домовлятися не правильно, тому що результату бажаного для всіх не буде