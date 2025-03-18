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“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС

Київ • УНН

 • 13340 перегляди

Президент заявив, що йому невідомо, чи обговорювали Трамп і путін питання ЗАЕС. Україна не дасть, щоб станція працювала без її участі, і розраховує на підтримку МАГАТЕ.

“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, чи обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін під час сьогоднішнього дзвінка питання ЗАЕС, але Україна не дасть, щоб ця станція працювала на окупанта, передає УНН.

Мені про це нічого не відомо (про розмову Трампа і путіна про ЗАЕС - ред.), окрім того, що це питання дуже узагальнено порушувалося на зустрічі наших команд у Джидді. Там проговорювалися моменти, і я про них говорив, і з командою ми проводили консультації щодо важливих інфраструктурних енергетичних об'єктів нашої держави ще до зустрічі наших команд у Саудівській Аравії. Які розмови Америки з росіянами щодо ЗАЕС, поки що мені невідомо, деталі мені не відомі 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що станція є українською і без України вона не буде працювати.

Без нас вона не буде працювати. За даними нашої розвідки, росіяни дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються втягнути в це МАГАТЕ, але МАГАТЕ це серйозна міжнародна інституція. Поки що вони нас не підводили, і я дуже вірю, сподіваюся, що так буде й в майбутньому, як в найближчому, так і не найближчому. Тому станція наша, 6 блоків… для нас вони важливі. Українська сторона не дасть, щоб ця станція на тимчасово окупованій нашій землі працювала на окупанта. Це наша позиція 

- наголосив Президент.

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Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
Міжнародне агентство з атомної енергії
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