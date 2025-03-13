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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, в тому числі і ЗАЕС - Трамп

Київ • УНН

 • 118867 перегляди

США обговорювали з Україною питання територіальних поступок, зокрема і щодо Запорізької АЕС. Також обговорюються деталі остаточної угоди.

Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, в тому числі і ЗАЕС - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі, які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС, передає УНН.

Що ж, ми хотіли б побачити припинення вогню з боку росії, і ми, як ви знаєте, не працювали в темряві, ми обговорювали з Україною землю і ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, а також всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію, ви знаєте, про дуже "велику електростанцію" (Запорізька АЕС - ред.). Хто отримає електростанцію, хто отримає те, хто отримає те і те, і тому ви знаєте, що це нелегкий процес, але перша фаза - це припинення вогню 

- сказав Трамп.

Він зазначив, що багато деталей остаточної угоди вже обговорюється.

Сподіваюсь, що рф вчинить правильно: Трамп про припинення вогню13.03.25, 19:12 • 25025 переглядiв

Ми побачимо, чи буде там росія, і якщо її не буде, це буде дуже розчаровуючий момент для світу 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що путін зробив багатообіцяючу заяву про перемир'я, але вона не була повною. Президент США готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.

Павло Башинський

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