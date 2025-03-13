Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, в тому числі і ЗАЕС - Трамп
Київ • УНН
США обговорювали з Україною питання територіальних поступок, зокрема і щодо Запорізької АЕС. Також обговорюються деталі остаточної угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі, які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС, передає УНН.
Що ж, ми хотіли б побачити припинення вогню з боку росії, і ми, як ви знаєте, не працювали в темряві, ми обговорювали з Україною землю і ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, а також всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію, ви знаєте, про дуже "велику електростанцію" (Запорізька АЕС - ред.). Хто отримає електростанцію, хто отримає те, хто отримає те і те, і тому ви знаєте, що це нелегкий процес, але перша фаза - це припинення вогню
Він зазначив, що багато деталей остаточної угоди вже обговорюється.
Сподіваюсь, що рф вчинить правильно: Трамп про припинення вогню13.03.25, 19:12 • 25025 переглядiв
Ми побачимо, чи буде там росія, і якщо її не буде, це буде дуже розчаровуючий момент для світу
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що путін зробив багатообіцяючу заяву про перемир'я, але вона не була повною. Президент США готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.