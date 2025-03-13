Сподіваюсь, що рф вчинить правильно: Трамп про припинення вогню

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф веде серйозні дискусії в росії. Про це заявив Трамп та додав, що сподівається, що росія вчинить правильно щодо припинення вогню, передає УНН з посиланням на Sky News.

Посланець Віткофф має серйозні розмови у москві. Я чув, що в росії все йде добре. Сподіваюся, сьогодні будемо мати уявлення, як у нас йдуть справи