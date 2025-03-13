Сподіваюсь, що рф вчинить правильно: Трамп про припинення вогню
Київ • УНН
Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф проводить серйозні переговори в москві. Очікується, що він зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф веде серйозні дискусії в росії. Про це заявив Трамп та додав, що сподівається, що росія вчинить правильно щодо припинення вогню, передає УНН з посиланням на Sky News.
Посланець Віткофф має серйозні розмови у москві. Я чув, що в росії все йде добре. Сподіваюся, сьогодні будемо мати уявлення, як у нас йдуть справи
"Сподіваюся, росія зробить правильні речі", - сказав Трамп.
Трамп зустрівся в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та використав можливістю поінформувати ЗМІ про пропозицію про припинення вогню.
путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною - Трамп13.03.25, 19:01 • 25649 переглядiв
Трамп заявив, що його посланник Стів Віткофф веде серйозні дискусії в росії - очікується, що Віткофф незабаром зустрінеться з володимиром путіним.
Сподіваюся, що росія зробить правильні речі
Доповнення
Літак спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа приземлився у москві. Очікується, що Віткофф зустрінеться з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні. Після цього путін проведе міжнародну телефонну розмову, повідомив пєсков.