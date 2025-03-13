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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Надеюсь, что рф поступит правильно: Трамп о прекращении огня

Киев • УНН

 • 25020 просмотра

Спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф проводит серьезные переговоры в москве. Ожидается, что он встретится с путиным для обсуждения прекращения огня в Украине.

Надеюсь, что рф поступит правильно: Трамп о прекращении огня

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф ведет серьезные дискуссии в россии. Об этом заявил Трамп и добавил, что надеется, что россия поступит правильно в отношении прекращения огня, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Посланник Виткофф имеет серьезные разговоры в москве. Я слышал, что в россии все идет хорошо. Надеюсь, сегодня будем иметь представление, как у нас идут дела 

– Трамп.

"Надеюсь, россия сделает правильные вещи", - сказал Трамп.

Трамп встретился в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и использовал возможность проинформировать СМИ о предложении о прекращении огня.

путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным - Трамп13.03.25, 19:01 • 25648 просмотров

Трамп заявил, что его посланник Стив Виткофф ведет серьезные дискуссии в россии - ожидается, что Виткофф вскоре встретится с владимиром путиным.

Надеюсь, что россия сделает правильные вещи 

- сказал Трамп, повторив, что он хотел бы видеть прекращение огня со стороны россии.

Дополнение

Самолет специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа приземлился в москве. Ожидается, что Виткофф встретится с российским руководством, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Украине. После этого песков проведет международный телефонный разговор, сообщил песков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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