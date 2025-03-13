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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным - Трамп

Киев • УНН

 • 25648 просмотра

Дональд Трамп заявил, что путин сделал многообещающее заявление о перемирии, но оно не было полным. Президент США готов обсудить с ним предложение о прекращении огня.

путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным - Трамп

Российский диктатор владимир путин сделал многообещающее заявление относительно режима тишины, но оно не было полным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Детали

Как заявил Трамп, "путин сделал многообещающее заявление, но оно было не полным".

Президент США отметил, что готов обсудить с путиным предложение о прекращении огня.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

путин пытается найти причины отказаться от прекращения огня? Что сказал диктатор 13.03.25, 18:43 • 22412 просмотров

Павел Башинский

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