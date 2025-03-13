путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что путин сделал многообещающее заявление о перемирии, но оно не было полным. Президент США готов обсудить с ним предложение о прекращении огня.
Российский диктатор владимир путин сделал многообещающее заявление относительно режима тишины, но оно не было полным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, "путин сделал многообещающее заявление, но оно было не полным".
Президент США отметил, что готов обсудить с путиным предложение о прекращении огня.
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.
путин пытается найти причины отказаться от прекращения огня? Что сказал диктатор 13.03.25, 18:43 • 22412 просмотров