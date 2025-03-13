путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною - Трамп

Російський диктатор володимир путін зробив багатообіцяючу заяву щодо режиму тиші, але вона не була повною. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

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Як заявив Трамп, "путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була не повною".

Президент США зазначив, що готовий обговорити з путіним пропозицію про припинення вогню.

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російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

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