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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною - Трамп

Київ • УНН

 • 25649 перегляди

Дональд Трамп заявив, що путін зробив багатообіцяючу заяву про перемир'я, але вона не була повною. Президент США готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.

путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною - Трамп

Російський диктатор володимир путін зробив багатообіцяючу заяву щодо режиму тиші, але вона не була повною. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, "путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була не повною".

Президент США зазначив, що готовий обговорити з путіним пропозицію про припинення вогню.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

путін намагається знайти причини відмовитися від припинення вогню? Що сказав диктатор13.03.25, 18:43 • 22413 переглядiв

Павло Башинський

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