путін намагається знайти причини відмовитися від припинення вогню? Що сказав диктатор

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30045 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46114 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50902 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56565 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68662 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57101 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56208 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120400 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82100 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226839 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14619 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21571 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18415 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17195 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88912 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120400 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226839 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403763 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11217 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17205 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18425 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21582 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75323 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

путін намагається знайти причини відмовитися від припинення вогню? Що сказав диктатор

Київ • УНН

 • 22413 перегляди

Російський диктатор побоюється, що перемир'я дозволить Україні провести мобілізацію та отримати зброю. При цьому рф продовжує мілітаризацію.

путін намагається знайти причини відмовитися від припинення вогню? Що сказав диктатор

Російський диктатор володимир путін переживає, що Україна може використати перемир'я на 30 діб для отримання зброї або "примусової мобілізації". Про це він заявив під час пресконференції, пише УНН з посиланням на ТАСС.

При цьому сама росія навряд чи буде зупиняти виробництво зброї та мобілізацію свого населення.

Значить, ці 30 діб будуть як використовуватися? Для того щоб в Україні продовжилася примусова мобілізація? Для того щоб туди поставлялася зброя? Для того, щоб мобілізовані новобранці пройшли підготовку? 

- цинічно заявив путін.

Але путін "забув" вказати, що навіть попри перемир'я, припинення вогню Україна змушена продовжувати нарощувати військову спроможність, адже її сусідкою є країна-агресор, яка в будь-який момент може порушити домовленості та відновити атаку.

Доповнення

путін заявив, росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси".

Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке призвело б до довгострокового миру і усунуло б первинні причини цієї кризи 

- сказав путін.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко відреагував на "згоду" російського диктатора володимира путіна про припинення вогню і зауважив, що тактика рф "брехати і звинувачувати".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29