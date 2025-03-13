путін намагається знайти причини відмовитися від припинення вогню? Що сказав диктатор
Київ • УНН
Російський диктатор побоюється, що перемир'я дозволить Україні провести мобілізацію та отримати зброю. При цьому рф продовжує мілітаризацію.
Російський диктатор володимир путін переживає, що Україна може використати перемир'я на 30 діб для отримання зброї або "примусової мобілізації". Про це він заявив під час пресконференції, пише УНН з посиланням на ТАСС.
При цьому сама росія навряд чи буде зупиняти виробництво зброї та мобілізацію свого населення.
Значить, ці 30 діб будуть як використовуватися? Для того щоб в Україні продовжилася примусова мобілізація? Для того щоб туди поставлялася зброя? Для того, щоб мобілізовані новобранці пройшли підготовку?
Але путін "забув" вказати, що навіть попри перемир'я, припинення вогню Україна змушена продовжувати нарощувати військову спроможність, адже її сусідкою є країна-агресор, яка в будь-який момент може порушити домовленості та відновити атаку.
Доповнення
путін заявив, росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси".
Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке призвело б до довгострокового миру і усунуло б первинні причини цієї кризи
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко відреагував на "згоду" російського диктатора володимира путіна про припинення вогню і зауважив, що тактика рф "брехати і звинувачувати".