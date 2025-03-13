путін намагається знайти причини відмовитися від припинення вогню? Що сказав диктатор

Російський диктатор володимир путін переживає, що Україна може використати перемир'я на 30 діб для отримання зброї або "примусової мобілізації". Про це він заявив під час пресконференції, пише УНН з посиланням на ТАСС.

При цьому сама росія навряд чи буде зупиняти виробництво зброї та мобілізацію свого населення.

Значить, ці 30 діб будуть як використовуватися? Для того щоб в Україні продовжилася примусова мобілізація? Для того щоб туди поставлялася зброя? Для того, щоб мобілізовані новобранці пройшли підготовку?