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путин пытается найти причины отказаться от прекращения огня? Что сказал диктатор

Киев • УНН

 • 22412 просмотра

Российский диктатор опасается, что перемирие позволит Украине провести мобилизацию и получить оружие. При этом рф продолжает милитаризацию.

путин пытается найти причины отказаться от прекращения огня? Что сказал диктатор

Российский диктатор владимир путин переживает, что Украина может использовать перемирие на 30 суток для получения оружия или "принудительной мобилизации". Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

При этом сама россия вряд ли будет останавливать производство оружия и мобилизацию своего населения.

Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы в Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? 

- цинично заявил путин.

Но путин "забыл" указать, что даже несмотря на перемирие, прекращение огня Украина вынуждена продолжать наращивать военную способность, ведь ее соседкой является страна-агрессор, которая в любой момент может нарушить договоренности и возобновить атаку.

Дополнение

путин заявил, россия якобы выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, "но есть нюансы"

Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса 

- сказал путин.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на "согласие" российского диктатора владимира путина о прекращении огня и заметил, что тактика рф "врать и обвинять".

Анна Мурашко

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