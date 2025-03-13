Тактика рф - врать и обвинять: в СНБО отреагировали на заявление путина о 30-дневном перемирии с Украиной
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО отреагировал на заявления путина о готовности к перемирию, подчеркнув, что россия всегда будет обвинять Украину в нарушениях и выдвигать странные требования.
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на "согласие" российского диктатора владимира путина о прекращении огня и заметил, что тактика рф "врать и обвинять", передает УНН.
Типичное поведение россии в международной политике: "мы готовы прекратить огонь, но есть "нюансы". Важно понимать, что информационная стратегия россии будет направлена в любом случае на то, чтобы обвинять Украину в их же нарушениях, выдвигать странные требования, и сделать все так же, как было во время Минска. Это их тактика есть и будет - врать и обвинять
Ранее
российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные "нюансы".
Встреча путина со спецпосланником Трампа состоится после переговоров с лукашенко - росСМИ13.03.25, 15:53 • 19911 просмотров
Дополнение
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что россия представила США список требований относительно соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузки отношений с Вашингтоном.
Кремль не подтвердил информацию о том, что Москва предоставила Вашингтону список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины.