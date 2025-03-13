Тактика рф - брехати і звинувачувати: у РНБО відреагували на заяву путіна про 30-денне перемир'я з Україною

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко відреагував на "згоду" російського диктатора володимира путіна щодо припинення вогню і зауважив, що тактика рф "брехати і звинувачувати", передає УНН.

Типова поведінка росії в міжнародній політиці: "ми готові припинити вогонь, але є "нюанси". Важливо розуміти, що інформаційна стратегія росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги, і зробити все так само, як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде - брехати і звинувачувати - заявив Коваленко.

Раніше

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні "нюанси".

Зустріч путіна зі спецпосланником Трампа відбудеться після переговорів з лукашенком - росЗМІ

Доповнення

Агентство Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин із Вашингтоном.

Кремль не підтвердив інформацію про те, що Москва надала Вашингтону список вимог для укладання угоди про припинення війни проти України.