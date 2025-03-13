Зустріч путіна зі спецпосланником Трампа відбудеться після переговорів з лукашенком - росЗМІ
Київ • УНН
Ввечері після переговорів з лукашенком у путіна запланована зустріч зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом. Очікується обговорення пропозиції США про припинення вогню.
Російський диктатор володимир путін увечері після переговорів з олександром лукашенком зустрінеться з посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом. Про це повідомляє російський "Коммерсант", передає УНН.
... увечері, після переговорів з президентом білорусі олександром лукашенком, у путіна в 1 корпусі кремля пройде зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом
За підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії, Україна прийняла пропозицію США про припинення вогню на 30 днів. Вашингтон обіцяв передати цю пропозицію москві.
Сьогодні в росію прибув спецпосланець президента США по Близькому Сходу Стів Віткофф, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню і двосторонні відносини, в тому числі і їх економічний аспект. Помічник російського президента юрій ушаков назвав американську пропозицію "поспішною".
Як раніше писав ТАСС, за словами прессекретаря путіна дмитра пєскова, керівництво росії 13 березня планує контакти з американцями. пєсков не уточнив, чи може путін у четвер особисто прийняти спецпосланця лідера США Стівена Віткоффа.
"Дійсно, заплановані певні контакти. Напередодні також був телефонний контакт: помічник президента (рф юрій - ред.) Ушаков говорив з (помічником президента США з національної безпеки Майком - ред.) Волтцем. І сьогодні будуть контакти. Ми не забігатимемо вперед.
Доповнення
Агентство Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин із Вашингтоном.
Кремль не підтвердив інформацію про те, що Москва надала Вашингтону список вимог для укладання угоди про припинення війни проти України.