Встреча путина со спецпосланником Трампа состоится после переговоров с лукашенко - росСМИ
Киев • УНН
Вечером после переговоров с лукашенко у путина запланирована встреча со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. Ожидается обсуждение предложения США о прекращении огня.
Российский диктатор владимир путин вечером после переговоров с александром лукашенко встретится с посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает российский "Коммерсант", передает УНН.
... вечером, после переговоров с президентом белоруссии александром лукашенко, у путина в 1 корпусе кремля пройдет встреча со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом
По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней. Вашингтон обещал передать это предложение москве.
Сегодня в россию прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы обсудить предложение о прекращении огня и двусторонние отношения, в том числе и их экономический аспект. Помощник российского президента юрий ушаков назвал американское предложение "поспешным".
Как ранее писал ТАСС, по словам пресс-секретаря путина дмитрия пескова, руководство россии 13 марта планирует контакты с американцами. песков, не уточнил, может ли путин в четверг лично принять спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа.
"Действительно, запланированы определенные контакты. Накануне также был телефонный контакт: помощник президента (рф юрий - ред.) ушаков говорил с (помощником президента США по национальной безопасности Майком - ред.) Уолтцем. И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал песков в интервью Первому каналу.
Дополнение
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.
кремль не подтвердил информацию о том, что москва предоставила Вашингтону список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины.