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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Встреча путина со спецпосланником Трампа состоится после переговоров с лукашенко - росСМИ

Киев • УНН

 • 19911 просмотра

Вечером после переговоров с лукашенко у путина запланирована встреча со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. Ожидается обсуждение предложения США о прекращении огня.

Встреча путина со спецпосланником Трампа состоится после переговоров с лукашенко - росСМИ

Российский диктатор владимир путин вечером после переговоров с александром лукашенко встретится с посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает российский "Коммерсант", передает УНН.

... вечером, после переговоров с президентом белоруссии александром лукашенко, у путина в 1 корпусе кремля пройдет встреча со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 

- говориться в сообщении.

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней. Вашингтон обещал передать это предложение москве.

Сегодня в россию прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы обсудить предложение о прекращении огня и двусторонние отношения, в том числе и их экономический аспект. Помощник российского президента юрий ушаков назвал американское предложение "поспешным".

Как ранее писал ТАСС, по словам пресс-секретаря путина дмитрия пескова, руководство россии 13 марта планирует контакты с американцами. песков, не уточнил, может ли путин в четверг лично принять спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа.

"Действительно, запланированы определенные контакты. Накануне также был телефонный контакт: помощник президента (рф юрий - ред.) ушаков говорил с (помощником президента США по национальной безопасности Майком - ред.) Уолтцем. И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем", - сказал песков в интервью Первому каналу.

Дополнение

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

кремль не подтвердил информацию о том, что москва предоставила Вашингтону список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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