В кремле не подтверждают передачу США списка требований по соглашению о прекращении войны против Украины

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17230 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32760 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67028 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216677 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124450 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393102 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311954 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214029 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244364 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255206 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133948 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16169 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12841 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15639 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13123 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133997 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216675 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393102 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255154 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311954 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3946 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15676 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46983 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72430 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57489 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В кремле не подтверждают передачу США списка требований по соглашению о прекращении войны против Украины

Киев • УНН

 • 20362 просмотра

Пресс-секретарь кремля песков заявил, что не может подтвердить информацию о передаче США списка требований для прекращения войны. В то же время, он подтвердил визит американских переговорщиков в рф.

В кремле не подтверждают передачу США списка требований по соглашению о прекращении войны против Украины

кремль не подтвердил информацию о том, что москва предоставила Вашингтону список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины, о чем заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что [существует] огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых крупицах соответствует действительности", - сказал песков.

При этом песков подтвердил, что американские переговорщики направляются в россию. С ними запланированы соответствующие контакты. Самолет Gulfstream G650ER, на котором находится спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, уже пересек границу, сообщили росСМИ.

По данным росСМИ, самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во "Внуково" в москве.

Ожидается, что Уиткофф встретится с российским руководством, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Украине. После этого путин проведет международный телефонный разговор, сообщил песков.

Также песков сообщил, что вчера состоялся телефонный разговор между советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и помощником президента рф по международным делам юрием ушаковым.

Дополнение

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20