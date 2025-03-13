В кремле не подтверждают передачу США списка требований по соглашению о прекращении войны против Украины
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля песков заявил, что не может подтвердить информацию о передаче США списка требований для прекращения войны. В то же время, он подтвердил визит американских переговорщиков в рф.
кремль не подтвердил информацию о том, что москва предоставила Вашингтону список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины, о чем заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ в четверг, пишет УНН.
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"Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что [существует] огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых крупицах соответствует действительности", - сказал песков.
При этом песков подтвердил, что американские переговорщики направляются в россию. С ними запланированы соответствующие контакты. Самолет Gulfstream G650ER, на котором находится спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, уже пересек границу, сообщили росСМИ.
По данным росСМИ, самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во "Внуково" в москве.
Ожидается, что Уиткофф встретится с российским руководством, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Украине. После этого путин проведет международный телефонный разговор, сообщил песков.
Также песков сообщил, что вчера состоялся телефонный разговор между советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и помощником президента рф по международным делам юрием ушаковым.
Дополнение
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.