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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17021 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Киев • УНН

 • 118849 просмотра

США обсуждали с Украиной вопросы территориальных уступок, в частности и по Запорожской АЭС. Также обсуждаются детали окончательного соглашения.

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе, какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в частности и вопрос Запорожской АЭС, передает УНН.

Что ж, мы хотели бы увидеть прекращение огня со стороны россии, и мы, как вы знаете, не работали в темноте, мы обсуждали с Украиной землю и участки земли, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения. Речь идет об электростанции, вы знаете, об очень "большой электростанции" (Запорожская АЭС - ред.). Кто получит электростанцию, кто получит то, кто получит то и то, и поэтому вы знаете, что это нелегкий процесс, но первая фаза - это прекращение огня 

- сказал Трамп.

Он отметил, что много деталей окончательного соглашения уже обсуждается.

Надеюсь, что рф поступит правильно: Трамп о прекращении огня13.03.25, 19:12 • 25020 просмотров

Мы увидим, будет ли там россия, и если ее не будет, это будет очень разочаровывающий момент для мира 

- добавил Трамп.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что путин сделал многообещающее заявление о перемирии, но оно не было полным. Президент США готов обсудить с ним предложение о прекращении огня.

Павел Башинский

Павел Башинский

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