Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе, какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в частности и вопрос Запорожской АЭС, передает УНН.

Что ж, мы хотели бы увидеть прекращение огня со стороны россии, и мы, как вы знаете, не работали в темноте, мы обсуждали с Украиной землю и участки земли, которые будут сохранены и потеряны, а также все другие элементы окончательного соглашения. Речь идет об электростанции, вы знаете, об очень "большой электростанции" (Запорожская АЭС - ред.). Кто получит электростанцию, кто получит то, кто получит то и то, и поэтому вы знаете, что это нелегкий процесс, но первая фаза - это прекращение огня - сказал Трамп.

Он отметил, что много деталей окончательного соглашения уже обсуждается.

Надеюсь, что рф поступит правильно: Трамп о прекращении огня

Мы увидим, будет ли там россия, и если ее не будет, это будет очень разочаровывающий момент для мира - добавил Трамп.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что путин сделал многообещающее заявление о перемирии, но оно не было полным. Президент США готов обсудить с ним предложение о прекращении огня.