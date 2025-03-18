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“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС

Киев • УНН

 • 13338 просмотра

Президент заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли Трамп и путин вопрос ЗАЭС. Украина не позволит, чтобы станция работала без ее участия, и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.

“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время сегодняшнего звонка вопрос ЗАЭС, но Украина не даст, чтобы эта станция работала на оккупанта, передает УНН.

Мне об этом ничего не известно (о разговоре Трампа и путина о ЗАЭС - ред.), кроме того, что этот вопрос очень обобщенно поднимался на встрече наших команд в Джидде. Там проговаривались моменты, и я о них говорил, и с командой мы проводили консультации по важным инфраструктурным энергетическим объектам нашего государства еще до встречи наших команд в Саудовской Аравии. Какие разговоры Америки с россиянами по ЗАЭС, пока что мне неизвестно, детали мне не известны 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что станция является украинской и без Украины она не будет работать.

Без нас она не будет работать. По данным нашей разведки, россияне очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются втянуть в это МАГАТЭ, но МАГАТЭ это серьезная международная институция. Пока что они нас не подводили, и я очень верю, надеюсь, что так будет и в будущем, как в ближайшем, так и не в ближайшем. Поэтому станция наша, 6 блоков… для нас они важны. Украинская сторона не даст, чтобы эта станция на временно оккупированной нашей земле работала на оккупанта. Это наша позиция 

- подчеркнул Президент.

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Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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