Спецпредставник Трампа про припинення вогню: є багато елементів, у тому числі доступ до портів та ЗАЕС

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, який залучений до переговорної групи Сполучених Штатів щодо припинення вогню у війні рф проти України, Стів Віткофф вказав, що є багато елементів для імплементації припинення вогню, у тому числі потенційна угода про Чорне море, доступ до портів та Запорізька АЕС. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News 16 березня, пише УНН.

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На запитання, чи, окрім припинення вогню, мирної угоди, вже говорять про технічні нюанси щодо території, Віткофф відповів: "Що ж... що я говорю, технічні... що я говорю, що припинення вогню має на увазі, як змусити людей не воювати один з одним на кордоні в 2000 кілометрів".

"Це також не включає основну зону протистояння, якою є курськ. І тому на полі бою різні умови. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджені росіяни. Є ядерний реактор (ЗАЕС), який постачає чимало електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Є потенційна угода про Чорне море, є... є просто... є стільки елементів... для імплементації тут припинення вогню...", - зазначив Віткофф.

"Те, що вони роблять, полягає в тому, що вони копаються, і всі зобов’язані, усі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все, що нам потрібно, щоб досягти успішного вирішення проблеми", - вказав спецпредставник Трампа.

США обговорюють з Європою врегулювання ситуації в Україні - Віткофф