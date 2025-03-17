Спецпредставник Трампа про припинення вогню: є багато елементів, у тому числі доступ до портів та ЗАЕС
Київ • УНН
Припинення вогню передбачає припинення бойових дій на 2000-кілометровому кордоні. Існують різні умови на полі бою, включаючи зону протистояння, ядерний реактор та доступ до портів.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа, який залучений до переговорної групи Сполучених Штатів щодо припинення вогню у війні рф проти України, Стів Віткофф вказав, що є багато елементів для імплементації припинення вогню, у тому числі потенційна угода про Чорне море, доступ до портів та Запорізька АЕС. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News 16 березня, пише УНН.
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На запитання, чи, окрім припинення вогню, мирної угоди, вже говорять про технічні нюанси щодо території, Віткофф відповів: "Що ж... що я говорю, технічні... що я говорю, що припинення вогню має на увазі, як змусити людей не воювати один з одним на кордоні в 2000 кілометрів".
"Це також не включає основну зону протистояння, якою є курськ. І тому на полі бою різні умови. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджені росіяни. Є ядерний реактор (ЗАЕС), який постачає чимало електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Є потенційна угода про Чорне море, є... є просто... є стільки елементів... для імплементації тут припинення вогню...", - зазначив Віткофф.
"Те, що вони роблять, полягає в тому, що вони копаються, і всі зобов’язані, усі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все, що нам потрібно, щоб досягти успішного вирішення проблеми", - вказав спецпредставник Трампа.
США обговорюють з Європою врегулювання ситуації в Україні - Віткофф17.03.25, 05:07 • 23207 переглядiв