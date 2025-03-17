Спецпредставитель Трампа о прекращении огня: есть много элементов, в том числе доступ к портам и ЗАЭС

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, который привлечен к переговорной группе Соединенных Штатов по прекращению огня в войне рф против Украины, Стив Уиткофф указал, что есть много элементов для имплементации прекращения огня, в том числе потенциальное соглашение о Черном море, доступ к портам и Запорожская АЭС. Об этом он сказал в интервью CBS News 16 марта, пишет УНН.

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На вопрос, кроме прекращения огня, мирного соглашения, говорят ли уже о технических нюансах по территории, Уиткофф ответил: "Что ж... что я говорю, технические... что я говорю, что прекращение огня подразумевает, как заставить людей не воевать друг с другом на границе в 2000 километров".

"Это также не включает основную зону противостояния, которой является курск. И потому на поле боя разные условия. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены россияне. Есть ядерный реактор (ЗАЭС), который поставляет немало электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Есть потенциальное соглашение о Черном море, есть... есть просто... есть столько элементов... для имплементации здесь прекращения огня...", - отметил Уиткофф.

"То, что они делают, заключается в том, что они копаются, и все обязаны, все заинтересованные стороны, включая европейцев, делать все, что нам нужно, чтобы добиться успешного решения проблемы", - указал спецпредставитель Трампа.

США обсуждают с Европой урегулирование ситуации в Украине - Виткофф