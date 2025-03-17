США обсуждают с Европой урегулирование ситуации в Украине - Виткофф
Киев • УНН
США поддерживают контакты с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими европейскими государствами по урегулированию ситуации в Украине. Также обсуждаются условия прекращения огня.
Соединенные Штаты Америки поддерживают контакты с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими европейскими государствами по урегулированию ситуации в Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф в эфире телеканала CNN, передает УНН.
Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия и все остальные. Также обсуждаются
По его словам, Вашингтон продолжает активно обсуждать с союзниками все моменты, которые "будут включены в режим прекращения огня".
Напомним
Президент США Дональд Трамп и президент рф владимир путин проведут телефонный разговор на следующей неделе. Спецпосланник президента США Стив Виткофф назвал свою встречу с путиным положительной.
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие16.03.25, 15:34 • 55698 просмотров