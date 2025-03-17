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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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США обсуждают с Европой урегулирование ситуации в Украине - Виткофф

Киев • УНН

 • 23183 просмотра

США поддерживают контакты с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими европейскими государствами по урегулированию ситуации в Украине. Также обсуждаются условия прекращения огня.

США обсуждают с Европой урегулирование ситуации в Украине - Виткофф

Соединенные Штаты Америки поддерживают контакты с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими европейскими государствами по урегулированию ситуации в Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф в эфире телеканала CNN, передает УНН.

Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия и все остальные. Также обсуждаются

- отметил Стив Виткофф.

По его словам, Вашингтон продолжает активно обсуждать с союзниками все моменты, которые "будут включены в режим прекращения огня".

Напомним

Президент США Дональд Трамп и президент рф владимир путин проведут телефонный разговор на следующей неделе. Спецпосланник президента США Стив Виткофф назвал свою встречу с путиным положительной.

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие16.03.25, 15:34 • 55698 просмотров

Вита Зеленецкая

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