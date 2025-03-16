Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии Александр Стубб видит мизерно малые шансы на переговоры с президентом россии путиным о прекращении огня в Украине. Он считает, что Украину важно "вооружить до зубов". Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Я не думаю, что Путин хочет прекращения огня, Путин не хочет мира

Президент Финляндии заявил, что президент россии путин все еще хочет, чтобы Украина "прекратила свое существование".

В связи с этим давление на президента россии должно быть максимальным, сказал Стубб, также имея в виду видеоконференцию около 25 глав государств и правительств в субботу по ситуации в войне на Украине.

В этом контексте: усиление санкций, использование замороженных российских активов и "вооружение Украины до зубов", отметил президент Финляндии.

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Что касается введения войск в составе миротворческого контингента, Стубб отметил следующее:

Как только у нас появится четкий план, мы возьмемся за его реализацию, но есть по меньшей мере 50 способов это сделать.