Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие
Киев • УНН
Александр Стубб заявил, что переговоры с путиным очень сложно вести, потому что он стремится к уничтожению Украины. Поэтому необходимо максимальное давление на рф: санкции, активы и вооружение Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб видит мизерно малые шансы на переговоры с президентом россии путиным о прекращении огня в Украине. Он считает, что Украину важно "вооружить до зубов". Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Я не думаю, что Путин хочет прекращения огня, Путин не хочет мира
Президент Финляндии заявил, что президент россии путин все еще хочет, чтобы Украина "прекратила свое существование".
В связи с этим давление на президента россии должно быть максимальным, сказал Стубб, также имея в виду видеоконференцию около 25 глав государств и правительств в субботу по ситуации в войне на Украине.
В этом контексте: усиление санкций, использование замороженных российских активов и "вооружение Украины до зубов", отметил президент Финляндии.
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Что касается введения войск в составе миротворческого контингента, Стубб отметил следующее:
Как только у нас появится четкий план, мы возьмемся за его реализацию, но есть по меньшей мере 50 способов это сделать.
Президент Александр Стубб сообщил, что Финляндия готова к конкретным действиям, как только в Украине будет достигнуто прекращение огня или мир. По его словам, пока рано говорить об этом
Справка
Финляндия уже почти два года является официальным членом военного альянса НАТО. Страна имеет границу с Россией протяженностью 1340 километров.
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