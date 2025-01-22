Зеленский и Стубб в Давосе: Финляндия готовит 27-й пакет помощи Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом Глава украинского государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

С Президентом Финляндии Александром Стуббом обсудили укрепление обороноспособности Украины, гарантии безопасности и усиление санкций против россии - отметил Владимир Зеленский.

"Приближение длительного и справедливого мира - наша общая цель, и я благодарен за всю помощь, оказанную Финляндией, и подготовку следующего, 27-го пакета военной помощи Украине", - добавил Зеленский.

Напомним

На полях форума в Давосе Президент Украины встретился с канцлером Германии для обсуждения дальнейшей поддержки. Особое внимание уделено ПВО и созданию очагов единства в Берлине.