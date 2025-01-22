Зеленський і Стубб у Давосі: Фінляндія готує 27-й пакет допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це Глава української держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Із Президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти росії - зазначив Володимир Зеленський.

"Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного, 27-го пакету військової допомоги Україні", - додав Зеленський.

Нагадаємо

На полях форуму в Давосі Президент України зустрівся з канцлером Німеччини для обговорення подальшої підтримки. Особлива увага приділена ППО та створенню осередків єдності в Берліні.