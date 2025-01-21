Зеленський зустрівся із Шольцем у Давосі: говорили про створення осередків єдності в Берліні

Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру, передає УНН із посиланням на ОП.

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Глава держави подякував за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Німеччина – друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад 37 млрд євро. Окремо Президент відзначив лідерство країни в посиленні української ППО. Німеччина зробила вагомий внесок у порятунок українців і допомогла зберегти тисячі життів.

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За даними ОП, під час зустрічі окрему увагу приділили продовженню підтримки України, зокрема подальшому забезпеченню засобами протиповітряної оборони, та координації кроків з усіма союзниками. Це допоможе посилити українських воїнів на фронті, зміцнити позиції України й наблизити справедливий і тривалий мир.

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Окрема тема розмови – співпраця Німеччини з Міністерством національної єдності України. Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.