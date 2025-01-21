Шольц заявив про вдалі перемовини з Трампом 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про успішні перші перемовини з Дональдом Трампом, підкресливши важливість відносин зі Сполученими Штатами як найближчим союзником Німеччини за межами Європи. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

"Ми впораємось з цим. Без зайвого хвилювання та обурення, але також і без фальшивого залицяння чи мовчання", - сказав Шольц.

За його словами він мав "вдалі перші перемовини" з Трампом.

"Сполучені Штати є нашим найближчим союзником за межами Європи", - додав канцлер.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано звинуватив своїх політичних опонентів у брехні щодо фінансування допомоги Україні. За його словами, німецький народ свідомо вводять в оману, уникаючи обговорення ключового питання - як покривати видатки.